Настоящей снежной и морозной зимы в феврале уже не будет, если верить предварительным прогнозам синоптиков.

Будет много осадков в виде дождя, местами с мокрым снегом, температура днем в основном со знаком плюс, только ночью возможны небольшие морозы.

Погода в Киеве в феврале 2020

В Киеве в последний месяц зимы ожидаются осадки в основном в виде дождя, иногда с мокрым снегом. До 5 февраля будет преобладать плюсовая температура, потом незначительное похолодание ночью до -5, но уже через два дня снова потепление – в отдельные дни до +11.

Погода в Харькове в феврале 2020

Здесь тоже прогнозируют преимущественно дожди – примерно до 11 февраля. В этом период возможны ночные морозы до -8, но днем температура буде постепенно повышаться. Во второй половине месяца будет больше солнечных дней, и к концу месяца в отдельные дни ожидается до +9.

Погода в Одесса в феврале 2020

Февраль будет теплым и почти без осадков, только до 6 числа возможны дожди. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +4 до +12.

Погода в Днипре в феврале 2020

Месяц начнется дождями, затем на два-три дня выглянет солнце, а 6 февраля прогнозирую обильные снегопады и -2. Но снег быстро растает, к середине месяца потеплеет до +10. Затем будет еще несколько дождливых дней и снижение температуры до +4, но без морозов, даже ночью.

Читайте: Магнитные бури в 2020 – календарь на год

Погода во Львове в феврале 2020

Во Львове дожди весь месяц, возможен также мокрый снег. К середине месяца температура поднимется до +15, а к концу – похолодает до +4.

Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине может исчезнуть зима.

Источник: Gismeteo