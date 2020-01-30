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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Фонд госимущества выставил на продажу 24 автостанции Киевпассервиса

Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу пакет акций акционерного общества Киевпассервис размером 99,9906% уставного капитала.

Поскольку предприятию принадлежат 24 автостанции в Киеве и Киевской области, то все они будут проданы.

Сейчас в собственности Киевпассервиса находится шесть автостанций в Киеве: центральный автовокзал, Дарница, Дачная, Подол, Полесье, Южная. Общая площадь зданий и сооружений составляет 6 252 м². Общая площадь зданий и павильонов 18 автостанций в Киевской области составляет 8 735 м².

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Стартовая цена лота составляет 195,9 млн грн. Аукцион, который состоится с помощью системы ProZorro.Продажи, запланирован на 4 марта.

Минимальный шаг аукциона составляет 1,9 млн грн. Размер гарантированного вклада составляет 19,5 млн грн.

По условиям, победитель должен сохранить основное назначение автостанций в течение пяти лет в Киеве и 15 лет в области.

В течение полугода новый владелец обязан погасить задолженность компании перед государственным бюджетом и невыплаченные зарплаты работникам. Также в течение шести лет он не имеет права увольнять работников.

Ранее Кабмин утвердил список предприятий, не подлежащих приватизации.

Источник: Фонд госимущества

Фото: Dreamstime

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