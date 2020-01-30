Выходные, которые приходятся на начало последнего месяца зимы, будут, скорее, весенними. Почти везде дожди, а на юге столбик термометра поднимется до +11.
В субботу, 1 февраля, на западе и востоке прогнозируют дожди, на севере – с мокрым снегом.
Только в центре и на юге будет преобладать сухая и солнечная погода.
Температура воздуха в западных и южных областях – от +7 до +9.
В центральных областях +6, в северных и восточных – до +5.
В Киеве дождь с мокрым снегом, ночью -1 +1, а днем +2 +4.
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В воскресенье, 2 февраля, почти на всей территории Украины ожидаются дожди.
В Черниговской, Сумской и Харьковской областях – снег, мокрый снег.
На юге температура поднимется до +11, на остальной территории – от +5 до +7.
В столице дождь, ночью 2-4 градуса тепла, днем 6-8 выше нуля.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале 2020.