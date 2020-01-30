Выходные, которые приходятся на начало последнего месяца зимы, будут, скорее, весенними. Почти везде дожди, а на юге столбик термометра поднимется до +11.

В субботу, 1 февраля, на западе и востоке прогнозируют дожди, на севере – с мокрым снегом.

Только в центре и на юге будет преобладать сухая и солнечная погода.

Температура воздуха в западных и южных областях – от +7 до +9.

В центральных областях +6, в северных и восточных – до +5.

В Киеве дождь с мокрым снегом, ночью -1 +1, а днем ​​+2 +4.

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В воскресенье, 2 февраля, почти на всей территории Украины ожидаются дожди.

В Черниговской, Сумской и Харьковской областях – снег, мокрый снег.

На юге температура поднимется до +11, на остальной территории – от +5 до +7.

В столице дождь, ночью 2-4 градуса тепла, днем ​​6-8 выше нуля.

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