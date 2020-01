Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил, что поздно вечером, 30 января, Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом.

В пятницу, 31 января, Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Читайте: Мы проведем хорошую беседу: Помпео рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Стена памяти погибших за Украину в Михайловском Златоверхом монастыре.

#Ukraine welcomes a great friend from #USA. @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #Russia’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv, where he’ll meet President @ZelenskyyUa, ForMin @VPrystaiko, DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88

— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) January 30, 2020