Это вопрос нацбезопасности: Рябошапка анонсировал борьбу с прослушкой

Частные спецслужбы, которые прослушивают главу правительства или премьер-министра, могут таким образом получить доступ к информации, разглашение которой повлечет серьезную проблему для страны, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

– Это означает возможность прослушивать кого угодно, – сказал он, говоря о расследовании дела о прослушке в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

По его мнению, сложившаяся ситуация требует законодательного урегулирования, чтобы это не могли делать частные спецслужбы.

– Речь идет и о доступе к рынку специальных устройств, и об усилении государственного контроля таких вещей. Мы сейчас думаем, как разработать все необходимые меры безопасности, – отметил Рябошапка.

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Генпрокуром также считает, что такие частные структуры нужно наказывать и изымать у них все устройства для снятия информации.

Говоря о расследовании дела о прослушке премьера, он отметил, что результатов пока еще нет.

Напомним, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет НАБУ и Государственному бюро расследований прослушивать нардепов, независимо от СБУ.