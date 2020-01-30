У нас нет ответов на многие вопросы – Рябошапка о расследовании катастрофы МАУ

Украина пока не видит надлежащей реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств катастрофы самолета в Иране.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Рябошапка отметил, что украинская сторона неоднократно обращалась с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. В частности, он сам обращался письменно к генеральному прокурору Ирана.
– Мы спрашивали информацию, необходимую для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в частности остатков самолета.
Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, – пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть, – рассказал он.
Генпрокурор сообщил, что активно общается с представителями стран, граждане которых погибли при крушении самолета.
– Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в частности Ирана, чтобы у нас была возможность работать в рамках следственной группы, – подчеркнул он.
По словам Рябошапка, следственную группу могут создать в ближайшее время, и в течение недели-двух будет результат.
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– Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации, – подчеркнул Рябошапка.
Также Руслан Рябошапка добавил, что украинская сторона готова подключить экспертов из Ирана, Франции и Канады в процесс расшифровки черных ящиков самолета МАУ.
– Дело не в том, что про черные ящики нет ответа, а в том, что эти ответы меняются несколько раз в день. Различные должностные лица в Иране предоставляют различную информацию, поэтому у нас нет окончательного понимания.
Наша позиция была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка ящиков проходила в Украине, – подчеркнул генпрокурор.
Рябошапка пояснил, что фактически проводится два расследования. Одно – гражданское, в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, второе расследование – уголовное.
Также он добавил, что результаты расследования ICAO могут быть приобщены к уголовному.
– В целом на основании заключения гражданского расследования затем продолжается уголовное расследование. То есть, это может быть большой и важной частью уголовного расследования, – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, где впоследствии должен проходить судебный процесс над виновными в катастрофе, Рябошапка сказал, что здесь есть несколько точек зрения.
– Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Мы также должны провести свое расследование.
Ранее Факты ICTV писали, что Иран решит судьбу черных ящиков МАУ после итогов визита в Киев.
Фото: Офис президента