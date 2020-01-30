У нас нет ответов на многие вопросы – Рябошапка о расследовании катастрофы МАУ

Украина пока не видит надлежащей реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств катастрофы самолета в Иране.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Рябошапка отметил, что украинская сторона неоднократно обращалась с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. В частности, он сам обращался письменно к генеральному прокурору Ирана.

– Мы спрашивали информацию, необходимую для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в частности остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, – пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть, – рассказал он.

Генпрокурор сообщил, что активно общается с представителями стран, граждане которых погибли при крушении самолета.

– Мы обсуждали создание международной следственной группы. Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в частности Ирана, чтобы у нас была возможность работать в рамках следственной группы, – подчеркнул он.

По словам Рябошапка, следственную группу могут создать в ближайшее время, и в течение недели-двух будет результат.

– Если не будет результата по созданию международной группы, то это означает, что мы будем работать в режиме запросов о международно-правовой помощи, что существенно увеличивает время, необходимое для получения информации, – подчеркнул Рябошапка.

Также Руслан Рябошапка добавил, что украинская сторона готова подключить экспертов из Ирана, Франции и Канады в процесс расшифровки черных ящиков самолета МАУ.

– Дело не в том, что про черные ящики нет ответа, а в том, что эти ответы меняются несколько раз в день. Различные должностные лица в Иране предоставляют различную информацию, поэтому у нас нет окончательного понимания. Наша позиция была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка ящиков проходила в Украине, – подчеркнул генпрокурор.

Рябошапка пояснил, что фактически проводится два расследования. Одно – гражданское, в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, второе расследование – уголовное.

Также он добавил, что результаты расследования ICAO могут быть приобщены к уголовному.

– В целом на основании заключения гражданского расследования затем продолжается уголовное расследование. То есть, это может быть большой и важной частью уголовного расследования, – добавил он.

Отвечая на вопрос о том, где впоследствии должен проходить судебный процесс над виновными в катастрофе, Рябошапка сказал, что здесь есть несколько точек зрения.

– Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Мы также должны провести свое расследование.

Ранее Факты ICTV писали, что Иран решит судьбу черных ящиков МАУ после итогов визита в Киев.

Фото: Офис президента