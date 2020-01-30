В Запорожье от туберкулезного менингита умерла 9-летняя девочка

В Запорожье от туберкулезного менингита умерла 9-летняя школьница, которую, вероятно заразил отчим, сидевший в тюрьме.
В семье, куда женщина привела этого человека, растут еще трое малолетних детей.
Старший в шестом классе, а младшему – только год. Их всех вместе с матерью госпитализировали на обследование в тубдиспансер.
В школе, где училась девочка началась паника, родители одноклассников девочки не пускают детей в школу, а персонал учебного заведения пытается самостоятельно продезинфицировать классы.
А отчим после смерти девочки просто исчез.
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Недавно Факты ICTV рассказывали о том, чем занять ребенка во время карантина в школе.
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