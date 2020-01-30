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Факты / Украина / Общество

В Запорожье от туберкулезного менингита умерла 9-летняя девочка

В Запорожье от туберкулезного менингита умерла 9-летняя школьница, которую, вероятно заразил отчим, сидевший в тюрьме.

В семье, куда женщина привела этого человека, растут еще трое малолетних детей.

Старший в шестом классе, а младшему – только год. Их всех вместе с матерью госпитализировали на обследование в тубдиспансер.

В школе, где училась девочка началась паника, родители одноклассников девочки не пускают детей в школу, а персонал учебного заведения пытается самостоятельно продезинфицировать классы.

А отчим после смерти девочки просто исчез.

ЧитайтеКарантин в школах 2020: города, где приостановлено обучение

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, чем занять ребенка во время карантина в школе.

Источник: Надзвичайні новини

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