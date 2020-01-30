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Факты / Украина / Общество

Отключение отопления из-за долгов: в зоне риска 18 городов

С 24 января 19 из 37 предприятий-должников оплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ, но 18 теплокоммунэнерго до сих пор находятся в зоне риска.

– Некорректные расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 18 населенных пунктах в отопительный период. Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года, – отмечают в Нафтогазе.

В компании отметили, что тепловикам необходимо уплатить более 406 млн грн, чтобы получать газ после 1 февраля.

Конечный срок – 30 января. Если это не будет сделано, проблемы с отоплением могут возникнуть, в частности, в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Счастье, Полтаве, Харькове, Сумах и других городах.

Читайте: В 30 городах Украины могут отключить отопление из-за долгов – Нафтогаз

Ниже – перечень тепловиков-должников.

перелік тепловиків-боржників

Напомним, в 124 городах Украины осуществили перерасчет платежек за отопление и горячую воду для населения.

Источник: Нафтогаз

Фото: Dreamstime

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