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Факты / Украина / Общество

Зеленский объявил 2020/2021 годом математики

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 2020/2021 учебным годом математического образования.

Такие меры вводят с целью обеспечения конституционных гарантий по реализации права на образование и формирование математической компетентности.

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К слову, подтолкнули власть на такие шаги результаты международного исследования качества образования PISA по математической компетентности.

Кабмину поручено обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению года математического образования в Украине.

Напомним, украинские школьники оказались примерно в середине списка исследования качества образования PISA-2018.

Фото: Dreamstime

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