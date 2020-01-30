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Факты / Украина

Встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, Киев о ней не просил – ОП

Запросов России о встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в Израиле от украинской стороны не было. И встречи лидеров стран на Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме не было.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

– Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было, – сказал он.

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Ермак также добавил, что президент передал места своей делегации людям, пережившим трагедию, не из-за Путина, а из-за того, что тема Холокоста близка Зеленскому.

Как сообщалось, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киев направил запрос на встречу Зеленского и Путина в Израиле.

Источник: Украинская правда

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