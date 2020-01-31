9,3 млн грн ущерба: экс-главному архитектору Киева НАБУ вручило подозрение

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении екс-главному архитектору Киева и директору фирмы-застройщика, которые нанесли более 9,3 млн грн убытков. Речь идет о незаконно построенном паркинге на месте детского бассейна.

В 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду ООО. Предприятие должно построить жилой дом с бассейном для средней школы №130. В 2005 году соответствующий договор заключил Голосеевский райсовет.

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Предприятие свело коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна. Однако в 2008 году строительство прекратили из-за отсутствия средств.

Потом ООО заключило договор с другой фирмой. В 2013 году директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА выдал градостроительные условия и ограничения застройки.

Вместо бассейна для школы они предусматривали строительство многоуровневого паркинга.

– В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест, – рассказали в пресс-службе НАБУ.

Подозреваемым инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что руководство районного отделения госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно завладело государственными землями природно-заповедного фонда в Конча-Заспе, которые оцениваются почти в 1 млрд грн.