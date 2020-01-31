Андрей Богдан расстался со своей девушкой

Глава Офиса президента недавно разошелся со своей возлюбленной Анастасией Сличной.

Многие люди, которые общались с ним после Нового года, отмечали, что он находился в подавленном состоянии.

– Он был в какой-то апатии, работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня. Выглядел очень грустным. Стал избегать посещения публичных мероприятий, – рассказал один из знакомых Богдана.

У плохого настроения руководителя Офиса президента могло быть и совсем не политическое объяснение. Ведь как раз в это время он расстался со своей девушкой – совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасией Сличной.

Источники из близкого окружения главы ОП, говорят, что Анастасия уехала из его дома в Конча-Заспе.

– Их отношения на паузе. Из-за этого Андрей некоторое время был в подавленном состоянии. Но сейчас уже отошел и вновь включился в работу.

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В одном из интервью Анастасия рассказывала, что в 2018 году Богдан пришел ее поздравить и с того момента между ними завязались отношения.

– С Андреем мы знакомы давно, нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на совместных мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный мужчина, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора. Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения и украл мое сердце, – отмечает девушка.

Вместе Анастасия и Андрей провели зимние каникулы за границей.

А вот по возвращению в Киев, в средине января у Богдана и Сличной начался кризис в отношениях.

– Да, все не так гладко. Никто ж никого не скрывал, за год они много где вместе побывали. Праздники, компания, совместные фото. Это в какой-то мере обязывает. Может, конечно, помирятся. Но сейчас живут отдельно, – говорит источник и добавляет, что пара планирует остаться друзьями.

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