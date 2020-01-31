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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара на межбанке превысил 25 грн

В пятницу, 31 января, курс гривни на межбанке упал ниже психологической отметки в 25 грн за $1.

В первой половине торгов котировки гривни на межбанковском валютном рынке выросли, преодолев психологическую отметку в 25 грн/$1.

К 12.00 котировки составили 25,01-25, 04 грн/$1.

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