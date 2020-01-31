Киев подтверждает намерение открыть КПВВ Золотое

Украина готова к открытию КПВВ Золотое и продолжает работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска.

Об этом шла речь на правительственном совещании под председательством министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, в которой приняли участие второй президент Украины Леонид Кучма, представители Украины в подгруппах ТКГ, местные власти и руководители министерств и ведомств, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

По итогам встречи было поручено принять меры по дальнейшему развитию проекта строительства железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украины часть Луганской области с сетью украинской железной дороги.

Также было решено поднять в рамках Трехсторонней контактной группы вопрос о возврате долгов от ОРДЛО за потребленную воду.

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Кроме того, профильным учреждениям делегировано определить базу украинского государственного и частного имущества на территории временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которое было незаконно захвачено и утеряно.

Как сообщалось, участники ТКГ предварительно договорились о разведении в районе КПВВ Гнутово.