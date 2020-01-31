Мы готовим блицкриг по передаче в концессию портов – Криклий

Украина в 2020 году планирует передать в концессию морские порты Мариуполя, Бердянска, Одессы и Чорноморска.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что это произойдет максимально оперативно в ближайшие сроки.

– Следующие концессионные проекты – это Мариупольский торговый порт, Бердянский торговый порт, Одесский пассажирский терминал и гостиница, которыми многие уже заинтересовались, и часть Черноморского, где происходит стивидорная деятельность, – сказал он.

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По словам Криклия, концессию этих портов планируется провести уже в этом году, потому что реформы и концессия делаются или быстро, или не делаются вообще.

– Мы готовим блицкриг уже на этот год, – отметил Криклий.

Как сообщалось, в Украине будут разработаны пилотные проекты по передаче в концессию аэропортов в регионах.