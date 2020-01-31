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Факты / Украина

На Донбассе враг стреляет из артиллерии, ранен боец

На Донбассе 30 января враг шесть раз нарушил тишину, обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранения.

С начала суток 31 января российские оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции:

  • под Луганским – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • в районе Широкино – с 82-миллиметровых минометов (13 мин), гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

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Напомним, недавно на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое получили боевые травмы.

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