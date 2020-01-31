Родильный дом Лелека награжден Золотой медалью качества JCI

В декабре 2019 года роддом Лелека прошел проверку международной объединенной комиссии и получил аккредитацию Joint Commission International (JCI). Он стал первым в Украине госпитальным заведением, отмеченным Золотой медалью качества JCI.

Еще в 2018 году клиника прошла проверку на получение украинской национальной аккредитации, а в прошлом году подтвердила высокие стандарты качества на международном уровне. Работники заведения гордятся таким почетным отличием, ведь для этого нужна немалая подготовка.

Все врачи проходили тренинги, в частности, возникновения чрезвычайных ситуаций с различными вариантами сценариев, клиника подстраивали свои стандарты в соответствии с требованиями международной аккредитации.

Что значит международная аккредитация Joint Commission International (JCI) и для чего она нужна?

Joint Commission International (JCI) – это международная организация, которая занимается разработкой стандартов качества и безопасности медицинской деятельности, организацией обучения по этим стандартам и аккредитацией медицинских учреждений в соответствии со стандартами JCI.

Аккредитация JCI – одна из самых престижных во всем мире. Это, прежде всего, золотой стандарт качества, который стремятся получить медицинские организации с целью подтверждения своей профессиональности и соблюдения международных требований при предоставлении услуг в сфере здравоохранения.

Сегодня JCI сотрудничает с более ста медицинскими учреждениями во всем мире, пока аккредитовано примерно более 1,5 тыс. организаций в сфере здравоохранения во всем мире. Основная цель организации – повысить качество медицины в мире и стимулировать медицинские учреждения к улучшению в соответствии с международными требованиями.

Каждое заведение проходит аккредитацию по собственной инициативе. Проверку проводят эксперты Международной объединенной комиссии, обращают внимание на все – от качества лекарств и оборудования до дипломов врачей и соблюдения правил пожарной безопасности. После получения награды заведение должно подтверждать ее через каждые три года, ведь со временем правила JCI обновляются и дополняются.

– Аккредитация JCI обеспечивает медицинские учреждения процессами, которые способствуют совершенствованию в различных областях: от повышения уровня образования персонала до демонстрации ведущих практик в условиях больницы. Мы благодарны команде роддома Лелека за их усилия стать медицинским учреждением международного уровня, за преданность своей миссии в предоставлении качественной медицинской помощи и в организации безопасности пациента в медицинском учреждении, – сказал Пол Чанг, вице-президент по аккредитации, стандартах и измерениях JCI.

Какие преимущества получает пациент, пользуясь услугами медицинского учреждения, аккредитованного JCI:

имидж заведения;

гарантированный уровень безопасности;

информационная поддержка пациентов;

внедрение современных методов лечения;

высокие требования к врачам и медицинского персонала;

постоянное совершенствование системы лечения и менеджмента;

соблюдение норм пожарной безопасности и хранения медицинских препаратов;

Родильный дом Лелека – молодое и современное медицинское заведение, основанное в 2016 году и расположенное в Киеве – в Пуще-Водице. Здесь оказывают квалифицированную акушерскую, гинекологическую и неонатологическую медицинскую помощь в соответствии с международными медицинскими стандартами.

– На днях открытых дверей мы постоянно проводим опросы, что важно для пациентов при избрании медицинского учреждения. Прежде всего, они отвечают – качество медицинской помощи. А как мы можем ее доказать? Если мы скажем об этом сами – это будет не очень убедительно. А если это подтвердит международная авторитетная организация, это будет более весомо, мне кажется, – поделился генеральный директор Валерий Зукин.

Также он добавляет, что клиника заинтересована в предоставлении услуг для иностранцев, хотя сейчас среди пациентов таковые имеются, однако этот процент невелик. По его мнению, такая практика необходима не как массовый фактор, а как подтверждение мирового признания.

Лелека получила Золотую медаль качества JCI в 2019 году. В течение года клиника перенимала опыт иностранных коллег, консультировалась с учреждениями, которые уже прошли проверку, проводила тренинги и обучение для персонала.

– Это была очень серьезная и кропотливая работа для того, чтобы все, что написано на бумаге, совпадало с действительностью. Нам удалось подготовиться к аккредитации за период менее двух лет, тогда как наши иностранные коллеги тратили на это 3-5 лет. Дело в желании и воле высшего руководства – они очень хотели этого. Кроме того, все работники заведения подхватили эту идею, и мы работали, как один слаженный механизм, – рассказала Людмила Сидельник – главный менеджер качества роддома Лелека.

Основные направления клиники:

наблюдение беременности;

ведение родов;

наблюдение беременности и ведение родов с высокими степенями риска;

оперативная гинекология;

неонаталогия.

По словам руководителей медицинского учреждения, пока у них в планах – подтвердить аккредитацию через три года, получить дополнительную сертификацию по отдельным клиническим программам, а также донести до пациентов важность отличия.

– В апреле у нас пройдет конференция для врачей, потому что мы понимаем: чем больше в Украине будет заведений, сертифицированных JCI, тем больше она будет привлекательна для медицинского туризма, больше доверия будет к украинским врачам, – добавил Валерий Зукин.

Родильный дом Лелека открыт в конце 2016 года. По состоянию на 31 января 2020 года в нем родилось 4 854 ребенка.