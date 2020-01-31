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Факты / Украина

Помощник нардепа от Слуги народа задекларировал кота

Помощник депутата Павла Павлиша от фракции Слуга народа Роман Завгородний задекларировал за 2019 год кота.

Он внес животное в категорию движимого имущества (кроме транспортных средств) вместе с глиняной вазой и антикварной глиняной пиалой.

В документе указано, что кот стоил 3 тыс. грн. Его имя Котовски и он очень ценный. В пункте торговая марка помощник нардепа трижды указал породу кота – шотландский вислоухий, шотландский лопоухий и скоттиш-фолд.

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К слову, ранее свою декларацию заполнил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно документу, он получил от студии Квартал 95 роялти в размере 4,8 млн грн ($205,9 тис.), а также 104 тыс. грн ($4,3 тыс.) компенсации за пользование торговой маркой.

Источник: Единый реестр деклараций

Фото: Dreamstime

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