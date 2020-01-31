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Факты / Украина

Ежедневно нас становится меньше: три причины уменьшения численности населения Украины

В Украине наблюдается тенденция к уменьшению численности населения, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

– Ежедневно украинцев становится меньше и это действительно проблема. Это проблема для всех стран Восточной Европы, но из-за того, что Украина является одной из беднейших стран в регионе, этот тренд особенно вопиющий, – сказал он в эфире телешоу Свобода шоу Савика Шустера.

Дубилет также назвал основные причины уменьшения численности населения.

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– Есть три почти равноценных блока – это негативный демографический тренд, нас умирает больше, чем рождается, второе – это оккупированные территории, третье – это трудовая миграция, – пояснил он.

Как сообщалось, в Кабмине отчитались о численности доступного населения в Украине после пробной переписи.

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