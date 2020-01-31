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Факты / Lifestyle / Здоровье

Школы Кривого Рога закрывают на двухнедельный карантин

Начиная с 3 февраля, в Кривом Роге будет объявлен карантин.

Учебный процесс во всех школах, творческих кружках и ДЮСШ города приостановят на две недели. Такое решение было принято в Криворожском городском совете.

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В то же время детские сады не закроют. Будут действовать ограничения на организацию массовых детских праздников и конкурсов.

– По состоянию на 31 января уже были закрыты 30 школ города и 203 отдельных класса. На карантине находились 18 500 учеников. В течении четырех недель было зарегистрировано около 8 тыс. больных детей, – сообщил председатель городского отдела здравоохранения Константин Мурашко.

Недавно Факты ICTV сообщали о карантине в Киеве. Известно, что сейчас приостановлены занятия в семи школах.

Источник: OneKR

Фото: Dreamstime

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