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Факты / Украина

Суд возобновил дело против Кернеса

Полтавский апелляционный суд возобновил уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников по факту лишения свободы и причинении телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года на территории города.

Обвинительный акт после решения суда отправили на новое судебное рассмотрение.

Уголовное производство возобновили после апелляционных жалоб Офиса генпрокурора и пострадавших.

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Напомним, районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по обвинению Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого в связи с якобы отказом стороны обвинения.

В Офисе генрокурора отмечают, что суд, принимая такое решение, незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров ГПУ летом 2018 года по неизвестным причинам в судебном заседании как фактический отказ от обвинения.

Источник: Офис генпрокурора

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