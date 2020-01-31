Тарифы на тепло для населения снизили в 120 городах – Гончарук

За декабрь потребителям к оплате за тепло было начислено на 5-35% меньше в зависимости от города и региона. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания в Офисе президента, которое касалось вопросов тарифов на теплоснабжение.

– В общем 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, поэтому очень значительный процент получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу, – сообщил глава правительства.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ. В то же время есть сообщения о минимальном снижении тарифов или его полном отсутствии.

Со своей стороны Алексей Гончарук ответил, что в тех городах, где тарифы на тепло раньше были более экономически обоснованными, сейчас меньше возможности для их снижения, чем в регионах, где они были завышенными.

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Во время совещания также констатировали, что основной запас уменьшение стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а в проведении эффективной термомодернизации зданий.

По информации премьер-министра, 31 город уже подал заявки для участия в программе термомодернизации.

Ранее Факты ICTV писали, в каких областях Украины снизили тарифы на тепло.