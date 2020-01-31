В Кабмине закрыли парикмахерскую, теперь там будут работать инвестняни – Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Кабмине решили закрыть парикмахерскую.
Вместо нее в помещении разместят работников UkraineInvest, которые являются теми же инвестиционными нянями, о которых так много говорили.
– У нас в Кабмине произошло неслыханное – мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская, – рассказал Дубилет о произошедшем.
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Всего в кабинете создадут 12 рабочих мест.
Министр добавил, что в настоящее время проводится обширный анализ по эффективности использования площади государственными органами.
По его словам, в собственности государства очень много недвижимости. Сначала проанализируют министерства, а затем и другие государственные органы, после чего площадь, которая освободится, передадут на приватизацию или сдадут в аренду через Prozorro.Продажі.
К слову, Дмитрий Дубилет рассказал, что в феврале общественности представят новую модель начисления заработной платы руководителям министерств, ведомств, государственных предприятий.
Источник: Dubilet