В Киеве узникам концлагеря Аушвиц выплатят по 10 тыс. грн

Бывшие узники концентрационного лагеря Аушвиц к 75-летию освобождения получат одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 грн. грн. Об этом говорится в распоряжении КГГА №98.

– Выжить в концентрационном лагере Аушвиц удалось немногим. Ужасные события Холокоста должны стать для нашего и последующих поколений уроком человечности и толерантности, – отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Деньги на эти выплаты предусмотрены в бюджете столицы в рамках выполнения городской целевой программы Забота. Навстречу киевлянам на 2019-2021 годы.

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Они поступят на соответствующие банковские счета и на Карточки киевлянина.

Напомним, 27 января в Польше состоялись мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На них присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.