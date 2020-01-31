Украина и Великобритания согласовали новое торговое соглашение

Украина и Великобритания согласовали текст нового торгового соглашения, которое вступит в силу с 2021 года. До 31 декабря 2020 года действует Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что после утверждения соглашения не изменится ничего.

Причину необходимости нового соглашения он объяснил так:

– Это происходит в силу положений соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.

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Тарас Качка также отметил, что благодаря согласованию текста нового торгового соглашения есть дополнительное время, чтобы усовершенствовать некоторые ее элементы.

Напомним, ранее посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что визовый режим для граждан Украины будет действовать даже после того, как страна выйдет из ЕС.