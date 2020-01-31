Украина разработает план эвакуации из Китая и меры по недопущению коронавируса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил усилить оборонные и профилактические мероприятия по недопущению занесения и распространения в Украине нового коронавируса из Китая.

Министерство иностранных дел, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

Алексей Гончарук также поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса. Со своей стороны, главы ОГА и госадминистрации в городе Киев должны усилить меры защиты на местном уровне.

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Алексей Гончарук отметил, что сейчас рассматривается целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты.

Минздрав на утро понедельника 3 февраля должен подать премьеру четкий план мероприятий по недопущению занесения и распространения вируса. Алексей Гончарук также заверил, что Украина готова к любым сценариям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил создать штаб для недопущения распространения коронавируса.