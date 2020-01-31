Украина рассчитывает, что Соединенные Штаты Америки смогут устранить торговые ограничения, в частности, снять 25-процентную пошлину на импорт стали, заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео.

– Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта, – отметил глава государства.

Напомним, 25-процентную пошлину на импорт всех видов стальной продукции США ввели в марте 2018 года.

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Металлургическая продукция занимает 61% в доле украинского экспорта в США.

В Укрметаллургпроме считают, что украинский импорт не угрожает нацбезопасности Соединенных Штатов, поскольку доля Украины в структуре импорта стальной продукции в США составляет менее 1%.