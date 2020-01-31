Украинцы, прилетевшие из Китая, находятся под контролем специалистов – Данилов

Все пассажиры, прилетевшие сегодня, 31 января, из Китая, находятся под контролем специалистов.
Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире Свобода слова Савика Шустера.
Он отметил, что среди 257 пассажиров – 249 украинцев, а также граждане Беларуси, России и Сингапура.
– Я могу сообщить, что сегодня у нас прилетел самолет с КНР рейсом Саньи-Киев в 10.59. 257 человек было на борту. Из них было 6 граждан Беларуси, один гражданин Сингапура, один гражданин РФ и 249 граждан Украины.
Все они у нас на учете. Мы понимаем все координаты каждого человека, который прибывает с зоны риска. Они все находятся у нас на контроле, – заявил Данилов.
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Ранее Алексей Данилов сообщил, что украинцы не могут выехать из Уханя, потому что город заблокирован войсками.