Украинцы, прилетевшие из Китая, находятся под контролем специалистов – Данилов

Все пассажиры, прилетевшие сегодня, 31 января, из Китая, находятся под контролем специалистов.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире Свобода слова Савика Шустера.

Он отметил, что среди 257 пассажиров – 249 украинцев, а также граждане Беларуси, России и Сингапура.

– Я могу сообщить, что сегодня у нас прилетел самолет с КНР рейсом Саньи-Киев в 10.59. 257 человек было на борту. Из них было 6 граждан Беларуси, один гражданин Сингапура, один гражданин РФ и 249 граждан Украины.

Все они у нас на учете. Мы понимаем все координаты каждого человека, который прибывает с зоны риска. Они все находятся у нас на контроле, – заявил Данилов.