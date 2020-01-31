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Факты / Украина

Зеленский надеется на назначение спецпредставителя США по Донбассу и Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Государственный департамент США назначит спецпредставителя по урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.

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