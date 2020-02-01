Эвакуация украинцев из пораженного коронавирусом Уханя: Китай дал предварительное согласие

Украинские граждане, которые сейчас находятся в китайском Ухане, откуда распространился коронавирус nCoV, возможно, скоро смогут вернуться домой.

– Посольство Украины в КНР на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и работу с компетентными органами КНР, в частности, относительно возможной эвакуации граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй, на которые распространяются карантинные ограничения. Посольством получено предварительное согласие МИД КНР на эвакуацию наших граждан из города Ухань чартерным авиарейсом, – говорится в ответе посольства на информационный запрос.

Украинские дипломаты уверяют, что посольство в Китае постоянно мониторит эпидемиологическую ситуацию.

А подготовительная работа относительно возможной эвакуации украинцев из провинции Хубэй начата посольством еще 27 января.

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По состоянию на 1 февраля в мире зарегистрировано 11 374 подтвержденных случаев коронавируса 2019-нCoV, его жертвами стали 259 человек.

Кроме того, подтверждено 133 случая завоза коронавируса в 24 странах мира (Таиланд, Япония, Сингапур, Тайвань, Австралия, Малайзия, США, Франция, Германия, Южная Корея, ОАЭ, Канада, Италия, Россия, Великобритания, Испания, Швеция, Вьетнам, Камбоджа, Финляндия, Индия, Непал, Республика Филиппины и Шри-Ланка).

Напомним, 31 января премьер-министр Алексей Гончарук поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за коронавируса.