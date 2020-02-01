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Факты / Lifestyle

Что подарить парню на День святого Валентина

День святого Валентина – один из самых романтичных праздников в году. В этот день существует традиция говорить любимым о своих чувствах и дарить друг другу приятные подарки.

Чтобы подарить парню не банальный, а особый и романтический презент, девушке нужно знать его интересы и желания.

Лучшие идеи для подарка парню ко Дню святого Валентина – в материале Фактов ICTV.

 

Мужские наборы

чоловічі набори

Мужской набор может содержать множество вариаций – в зависимости от предпочтений вашего парня. Можно подарить набор из наручных часов и рубашки, кошелька и парфюма, изысканной записной книжки и кожаного пояса. Такой подарок ему обязательно понравится – пользуясь им ежедневно, парень часто будет думать о вас.

Путешествие на двоих

подорож на двох

День всех влюбленных – прекрасная пора, чтобы удивить своего парня подарком в виде билетов за границу. Зимой лучше всего посетить северные страны, например, Швецию, Нидерланды или Финляндию. Если вы не успели накопить нужную сумму – отдых в Карпатах никто не отменял! Уютные домики и атмосфера рождественских праздников – идеальное место для празднования дня Валентина.

Читайте: Любовь и немного цинизма – шутки и мемы о Дне святого Валентина

Гаджеты

гаджети

Стереотипы о том, что девушка не может делать дорогие подарки своему парню, давно устарели. Конечно, дарить последнюю модель IPhone – это слишком, но новенькие беспроводные наушники или электронная книга – то, что нужно! Любому парню понравится такой современный презент.

Дорогой алкоголь

дорогий алкоголь

Среди парней есть немало ценителей алкоголя. Если ваш молодой человек – в их числе, определиться с подарком проще, чем кажется! В специализированных магазинах вы сможете найти хороший ирландский виски, карибский ром или же коллекционную бутылку французского красного вина.

Настольная игра

настільна гра

Когда компьютер и приставка надоедают, но хочется заняться чем-то интересным, пригодятся настольные игры. Такой подарок не оставит равнодушным даже последнего зануду: многообразие и разноплановость, представленная в интернете и торговых центрах, просто поражает. Настольная игра – отличный способ сблизиться (если она для двоих) или же чаще собираться в кругу общих друзей.

Ужин на двоих

романтична вечеря

Проверенный годами способ сделать любимому действительно приятный подарок. Его любимое блюдо, приготовленное вашими руками, скажет больше, чем вы думаете. Создать романтическую атмосферу помогут свечи и приятная музыка на фоне.

Недавно Факты ICTV рассказывали, где можно отпраздновать День святого Валентина в Киеве.

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