Минобразования просит вузы о дистанционном обучении для студентов из Китая

Из-за вспышки коронавируса Министерство образования и науки будет рекомендовать учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые пока не находятся на территории Украины.

Соответствующее письмо будет отправлено в понедельник, 3 февраля.

До 10 февраля вузы должны сообщить всем своим студентам из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса.

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Министр образования и науки Анна Новосад объяснила, что цель такого решения заключается в том, чтобы обеспечить нормальный образовательный процесс:

– Наша цель – обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV).

Напомним, в мире по состоянию на 2 февраля зарегистрировано 14 568 случаев заражения новым коронавирусом, умерли уже 305 человек.