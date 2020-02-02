Ситуация на Донбассе: 11 обстрелов, трое военных ранены

На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины. Вследствие вражеских обстрелов были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

Боевики обстреливали позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил четыре обстрела.

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

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Под обстрел попали пункты вблизи Песков, Лебединского, Луганского, Крымского, рядом с Васильевкой и Новотошковским.

Ранее Факты ICTV писали, что на Донбассе погибла военный медик.

Источник: ООС