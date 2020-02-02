Власть признает, что допускает ошибки – Ермак

Украинские власти признают, что допускают ошибки, и готовы прислушиваться к критике, если она звучит в цивилизованной форме.

Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

– Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы, – сказал он.

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Ермак отметил, что какие-то процессы и изменения происходят с ошибками, но эти ошибки исправляются.

– Не все можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Так, принимались решения, которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии. Есть ошибки, и мы не скрываем этого, – сказал помощник Зеленского.

Также Андрей Ермак подчеркнул, что если сегодня звучит критика, а не обиды, то власть видит, прислушивается и готова исправлять ошибки.

Ранее Ермак выразил надежду, что местные выборы на Донбассе состоятся в октябре.

Источник: KRYM – критическое мышление