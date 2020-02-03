Настоящей снежной и морозной зимы в феврале уже не будет, если верить предварительным прогнозам синоптиков.

Будет много осадков в виде дождя, местами с мокрым снегом, температура днем преимущественно со знаком плюс, только ночью возможны небольшие заморозки. Синоптики предупреждают: 5-9 февраля по всей территории Украины ожидаются сильные морозы.

Погода в Киеве в феврале 2020

В Киеве в последний месяц зимы ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, иногда с мокрым снегом. В течение всего месяца продержится плюсовая температура с заморозками до -2 ночью. Исключением будут лишь 7 и 8 февраля – тогда ожидаются морозы от -5 до -9. Однако ненадолго: 11 февраля столбик термометра поднимется до +6. Весь месяц небо будет облачным, с прояснениями.

Погода в Харькове в феврале 2020

Первая неделя февраля напомнит настоящую зиму – примерно до 11 февраля ожидаются снежные осадки и мороз – местами даже до -20. Днем температура будет постепенно повышаться. Во второй половине месяца будет плюсовая температура и частые осадки, и до конца месяца в отдельные дни ожидается до +11.

Погода в Одессе в феврале 2020

Февраль будет теплым и влажным, осадки ожидаются в течение всего месяца. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -1 до +9.

Погода в Днепре в феврале 2020

Месяц начнется дождями, потом на два-три дня выглянет солнце, а 6-9 февраля прогнозируют снегопады и морозы до -19. Но снег быстро растает, к середине месяца потеплеет до +12. Затем будет еще несколько дождливых дней и снижение температуры до +1, но без морозов, даже ночью.

Читайте: Магнитные бури в 2020 – календарь на год

Погода во Львове в феврале 2020

Во Львове дожди весь месяц, возможен также мокрый снег. В первой половине месяца – морозы ночью и солнечная погода днем, а уже после 14 февраля ожидается плюсовая, однако облачная погода.

Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине может исчезнуть зима.

Источник: Gismeteo