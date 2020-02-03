Фракция может применить к Брагарю санкции – Корниенко

Решение о санкциях над Евгением Брагарем будут обсуждать сегодня вечером.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Слуга Народу Александр Корниенко во время разговора с журналистами.

– Сегодня будет малая фракция, где мы обсудим этот вопрос. Это нормальный процесс принятия решения и, ведь формально, Евгений ничего не нарушил.

Отвечая на вопрос о том, какие в принципе могут быть санкции, Корниенко отметил исключения из фракции.

– Какие санкции бывают – исключение из фракции. За это должна проголосовать вся фракция. У нас также бывает просто выговор. Запрет ходить на эфиры – это не демократично. Это право выбора самого депутата. Я знаю, что он переживает по поводу этой ситуации. То моральное осуждение, в которое попал Евгений, это более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек сделал выводы на будущее, – отметил он.

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Также Корниенко добавил, что мандата Брагаря не лишат.

На вопрос, что делать, если не хватает на коммуналку, нардеп ответил, что необходимо сначала разобраться в ситуации.

– У меня рыбки, я бы не сильно исправил коммунальную ситуацию, если бы продал их. На самом деле, нам нужно и работать с пониманием ситуации, и исправлять саму причину (с платежами – Ред.), – отметил Корниенко.