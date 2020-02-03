Во время внеочередного заседания Кабинета министров был утвержден план предотвращения занесения и распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Украины.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, разрабатываются и планы на региональном уровне. Больницам необходимо подготовиться к возможным случаям заболевания, а также определить потребность в лекарствах и оборудовании.

– Правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных. Министерство здравоохранения должно проконтролировать весь процесс и помочь методологически, – сообщил Гончарук.

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Он добавил, что сейчас МИД и Минздрав рекомендуют воздержаться от поездок в провинцию Хубэй и, в частности, китайский город Ухань, поскольку там существуют наибольшие риски заражения коронавирусом.

Также следует отменить поездки в Китай, которые не являются крайне необходимыми.

Для всех систем гражданской защиты установили режим повышенной готовности, они готовы к оперативной мобилизации.

К слову, в Китае выздоровели 328 человек, ранее заболевших новым типом коронавируса.

Источник: Прем’єр Гончарук