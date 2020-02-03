PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ повысил курс доллара на 3 февраля

Национальный банк Украины повысил официальный курс  27,65 грн доллара на 11 копеек.

По состоянию на 3 февраля 2020 курс доллара составляет 25,02 грн.

Для сравнения, предыдущий курс был на уровня 24,91 грн за доллар.

Евро также подорожало на несколько копеек и остановился на уровне 27,65 грн.

Читайте: Прогноз на курс доллара: почему начал расти и насколько подорожает

Курс валют от НБУ на 3 февраля:

  • $100 – 2502,94 грн;
  • €100 – 2765,87 грн;
  • 100 польских злотых – 642,9 грн;
  • 10 российских рублей – 3,93 грн.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка