Украина готова к этой ситуации – Гончарук об угрозе коронавируса nCoV

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина готова к угрозе коронавируса nCoV.

– Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты, − сказал Гончарук.

По его словам, ни одно подозрение на коронавирус в Украине не подтвердилось.

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Также он добавил, что в стране есть бригады инфекционистов в достаточном количестве.

– Минимум по две оснащенные бригады в каждой области, которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства, − сказал он.

Напомним, в Китае 328 человек смогли выздороветь после того, как заболели новым типом коронавируса.

Источник: Украина