Украина настаивает на полном расследовании катастрофы самолета МАУ

Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы самолета Boeing-737-800 и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права.

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Также он добавил, что Украина подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования черных ящиков.

Напомним, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию авиакастрофы МАУ в Тегеране.