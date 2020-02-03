В результате обстрелов на Донбассе один военный получил ранение

3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один боец получил ранения.

Боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Стреляли вблизи Павлополя, в районе Авдеевки, вблизи Опытного и Песков.

Дважды враг обстреливал из миномета 120-мм калибра окрестности Новотошковское и один раз – Орехового.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе из-за обстрелов боевиков погибла старший боевой медик одного из подразделения Объединенных сил Клавдия Сытник.