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Факты / Украина

В Одессе за пытки детей будут судить охранника

В Одессе будут судить охранника, который подозревается в пытках воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе Одессы.

Прокуроры прокуратуры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в пытках.

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Напомним, в июле 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства издевался и избил двух несовершеннолетних воспитанников заведения.

По части 1 статьи 127 (пытки) мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе правоохранители спасли детей от родителей.

Фото: Dreamstime

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