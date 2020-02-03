В Одессе за пытки детей будут судить охранника

В Одессе будут судить охранника, который подозревается в пытках воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе Одессы.
Прокуроры прокуратуры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в пытках.
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Напомним, в июле 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства издевался и избил двух несовершеннолетних воспитанников заведения.
По части 1 статьи 127 (пытки) мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе правоохранители спасли детей от родителей.
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