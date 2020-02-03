В Украине утвержден список больниц для лечения коронавируса – Минздрав

2 февраля были утверждены проекты постановлений правительства, направленные на предупреждение распространения коронавируса 2019-nCoV в Украине и принятие мер реагирования в случае, если болезнь распространится в стране.

– Также был сформирован список госпитальных баз и бригад экстренной медицинской помощи, которые будут оказывать медицинскую помощь лицам с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, и список контактных лиц выбранных госпитальных баз, которые будут работать в круглосуточном режиме, – сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего по состоянию на 3 февраля 2020 года в мире были зарегистрированы 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

– Подтверждено 152 случая завоза нового коронавируса в 23 странах мира, из них 25 случаев в странах Европы: 10 – Германия, 6 – Франция, 2 – Италия, 2 – Россия, 2 – Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции. За пределами Китая об одном летальном случае болезни сообщили Филиппины, – указывается в сообщении.

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– В Украине ни один подтвержденный лабораторно случай новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован, – подчеркивают в министерстве.

Отмечается, что 1 февраля в аэропорту Борисполь два пассажира обратились с подозрением на заболевание 2019-nCoV. По итогам осмотра обоим был предварительно установлен диагноз острая респираторная вирусная инфекция.

– Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, – уточняет Минздрав.

Ранее Кабмин утвердил план по предотвращению вспышки коронавируса в Украине.