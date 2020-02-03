ВНО 2020: стартовала регистрация участников тестирования

Регистрация участников внешнего независимого оценивания 2020 продлится с 3 февраля по 24 марта.

Руководители учебных заведений могут отправлять комплекты регистрационных документов учеников для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 17 марта 2020 года.

Для регистрации необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

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Регистрационная карточка формируется с помощью специального сервиса Зарегистрироваться.

Ранее мы рассказывали, кто может зарегистрироваться на прохождение ВНО 2020.

Источник: Український центр оцінювання якості освіти

Фото: Український центр оцінювання якості освіти