ВНО 2020: стартовала регистрация участников тестирования

Регистрация участников внешнего независимого оценивания 2020 продлится с 3 февраля по 24 марта.
Руководители учебных заведений могут отправлять комплекты регистрационных документов учеников для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 17 марта 2020 года.
Для регистрации необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.
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Регистрационная карточка формируется с помощью специального сервиса Зарегистрироваться.
Ранее мы рассказывали, кто может зарегистрироваться на прохождение ВНО 2020.
Источник: Український центр оцінювання якості освіти
Фото: Український центр оцінювання якості освіти
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