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Факты / Украина / Политика

Дениса Шмыгаля назначили вице-премьер-министром

Народные депутаты поддержали кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий.

Во время голосования в Верховной Раде за его назначение были 278 нардепов. Против высказались двое парламентариев.

Комитет рекомендовал парламенту поддержать кандидатуру Шмыгаля.

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В своем выступлении перед голосованием Шмыгаль пообещал, что уже начатые ключевые реформы министерства будут продолжены под его руководством.

Среди них были названы реформы строительной отрасли, отрасли жилищно-коммунального хозяйства, административно-территориального устройства Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что фокус министерства важно направить на децентрализацию, и напомнил, что Шмыгаль хорошо себя проявил во время работы Кабмина с главами ОГА.

Напомним, во время заседания Верховной Рады 4 февраля министра развития общин и территорий Алену Бабак уволили с должности.

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