Гончарук объяснил, почему украинцы получают две платежки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему в январе украинцы получили не одну, а две платежки – отдельно за газ и отдельно за его транспортировку.

– Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа, – отмечает Гончарук.

Он добавил, что плата за транспортировку всегда существовала – ранее она входила в общий тариф. А сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями.

– Несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке, – отметил премьер.

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В декабре тарифы в платежеках пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Это стало возможным благодаря механизму, который правительство предоставило предприятиям-теплокоммунэнерго для осуществления соответствующего перерасчета.

– В феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы за обособленную услугу по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года. Гражданам не нужно дополнительно обращаться за этим, – пояснил глава правительства.

Правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Напомним, сейчас в Кабмине работают над созданием единой платежки за транспортировку газа и его потребления.