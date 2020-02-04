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Курс доллара на межбанке упал ниже 25 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10.30 4 февраля 2020 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 24,91 грг за доллар, курс покупки до 24,8800 гривен за доллар.

Курс евро в продажи снизился на 10 копеек до 27,53 грн за евро.

Читайте: Каким будет курс доллара в феврале: прогноз аналитиков

По данным компании Укрдилинг, сегодня утром торги по доллару открылись в таком диапазоне:

  • Доллар: 24,8800 – 24,9100 грн;
  • Евро: 27,5048 – 27,5355 грн;
  • Российский рубль: 0,3930 – 0,3936 грн.

Ранее НБУ назвал причины, почему гривна падает после стремительного роста.

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