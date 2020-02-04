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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк на 4 февраля повысил курс доллара в Украине

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 6 копеек. По состоянию на 4 февраля, курс доллара составляет 25,08 грн за $1.

К слову, предыдущий кур доллара по состоянию на 3 февраля был зафиксирован на уровне 25,02 грн.

Также регулятор повысил курс евро. Валюта подорожала на 10 копеек и остановилась на уровне 27,75 грн за €1.

Читайте: Курс гривны к доллару в 2020 будет колебаться – НБУ

Курс валют от НБУ на 4 февраля:

  • $100 – 2508,36 грн;
  • €100 – 2775,12 грн;
  • 100 польских злотых – 646,22 грн;
  • 10 российских рублей – 3,94 грн.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз на курс доллара, в котором объясняли, почему валюта начала расти и на сколько подорожает.

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