Премии президента и премьера можно привязать к росту ВВП – Дубилет

Премии, которые выплачивают президенту, премьер-министру и спикеру Верховной Рады предлагают привязать к росту ВВП Украины.

С такой инициативой выступил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. В последнюю неделю он работал над архитектурой зарплат в различных госорганах.

Презентация с новой архитектурой зарплат уже готова и сейчас ожидается, когда президент и премьер-министр дадут по ней свою резолюцию.

– Например, согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП. Так как не очень понятно, к чему еще можно привязать их переменную часть. У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету, – сказал Дубилет.

Читайте: Кабмин инициировал выплату компенсаций в случае задержек пенсий и зарплат

Министр добавил, что у депутатов также может быть свой показатель. Например, участие в сессии и комитетах.

Также ведется обсуждение касательно уровня зарплат в государственных компаниях.

К слову, за год средняя зарплата в Украине выросла на 16% – до 12 264 грн.