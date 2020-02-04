Фото Козака-победителя удалили с сайта из-за того, что сейчас происходит техническое и дизайнерское обновления.

– Никакой конспирологии. Казак-победитель и в дальнейшем будет знаковым и важным образом для СБУ. Памятник защитникам Независимости Украины стоял, стоит и будет стоять у здания СБУ и является одним из символов Службы. А мы как ловили предателей, так и будем ловить, – отметили в ведомстве.

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Ранее в соцсетях развернулась дискуссия об удалении Козака-победителя, который уничтожает двуглавого змея Кремля. Некоторые видели в этом предательство украинских интересов, однако ведомство все объяснило.

Напомним, в 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала более 480 киберинцидентив и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.